Κρεμάει τα παπούτσια του πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - "Καρφί" για τους Ερυθρόλευκους (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Γιάγια Τουρέ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο ατζέντης του.

Ο 35χρονος παίκτης είχε αγωνιστεί με τα Ερυθρόλευκα χρώματα 3 διαφορετικές σεζόν, με την τελευταία να είναι το 2018 . Από το Λιμάνι αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Έχει κατακτήσει συνολικά 18 τίτλους και έχει αναδειχθεί 4 φορές καλύτερος Αφρικανός παίκτης (2011, 2012, 2013, 2014).

Ο Γιάγια Τουρέ κλείνει την καριέρα του με:

316 ματς και 79 γκολ και 50 ασίστ με την Μάντσεστερ Σίτι

118 ματς και 6 γκολ και 8 ασίστ με την Μπαρτσελόνα

75 ματς και 3 γκολ και 2 ασίστ με την Μπέβερεν

34 ματς και 3 γκολ και 1 ασίστ με τον Ολυμπιακό

30 ματς και 5 γκολ και 7 ασίστ με την Μονακό

2 ματς με την Μέταλουργκ Ντόνετσκ

Ο ατζέντης του παίκτη σε δηλώσεις του άφησε αιχμές κατά του Ολυμπιακού, για το τελευταίο του πέρασμα από την ομάδα:

"Ο Γιάγια αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, σαν πρωταθλητής. Το τελευταίο του ματς ήταν στο πρωτάθλημα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό ήταν το πραγματικό φινάλε, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και στην καριέρα του», δήλωσε ο γνωστός ατζέντης, αλλά δεν έμεινε εκεί.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: "Όταν πήγε στον Ολυμπιακό, είχαμε συμφωνήσει πως θα είναι βοηθός προπονητή, που όμως θα αγωνίζεται ακόμη και ταυτόχρονα θα μελετά για να πάρει δίπλωμα προπονητή. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όπου ο Γιάγια άρχισε την καριέρα του, υποσχέθηκε πως θα του δώσει αυτή την ευκαιρία. Όταν όμως ο Γιάγια πήγε εκεί, δυστυχώς πολλοί στην ομάδα δεν αποδέχτηκαν την ιδέα του και κανένας δεν ήθελε να μοιραστεί τις αρμοδιότητές του. Ο Γιάγια αποφάσισε να λυθεί το συμβόλαιό του, αν και θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα και να συνεχίσει να πληρώνεται. Όμως έχει μια σπουδαία καριέρα και δεν είναι ζητιάνος, που θα κάνει τα πάντα για τα λεφτά."

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.



Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD