Όπως του αξίζει - Συγκινεί το "αντίο" της Φέγενορντ στον "ιπτάμενο Ολλανδό" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Φαν Πέρσι αποφάσισε σε ηλικία 35 ετών να κρεμάσει τα παπούτσια του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ένας εξ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του ποδοσφαίρου και πολλοί ήταν εκείνοι που παραμιλούσαν με το ταλέντο του και τις εμφανίσεις του όταν έπαιζε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Φέγενορντ έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.

Δείτε το βίντεο που είναι αφιερωμένο στον "ιπτάμενο Ολλανδό":



Robin, thank you for sharing your art with the world.



@Persie_Official #RVPLegend pic.twitter.com/x2VKliIiTj