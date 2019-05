«Ντου» με μπύρες στον Γκάρι Νέβιλ – Τρόλαρε τη Λίβερπουλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίθεση με μπύρες δέχτηκε ο Γκάρι Νέβιλ από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι. O παλιός άσος της Γιουνάιτεντ τρόλαρε σε tweet του τον Τζέιμι Κάραγκερ με τη φωτογραφία που δείχνει τους «κόκκινους» να σηκώνουν το τρόπαιο της... δευτεραθλήτριας Αγγλίας, όμως, έξω από το Amex Stadium της Μπράιτον, οι οπαδοί των «πολιτών» του πέταξαν μπύρες. Βέβαια, υπήρξαν και αυτοί που αμέσως τον προστάτευσαν και του είπαν να μη δώσει συνέχεια στην ανοησία ορισμένων, με τον Νέβιλ να αποχωρεί...

That is just disgusting & disgraceful. Fair play to the few class Man City fans in the front trying to protect Gary Neville there. The other lot are kn*bs



Not making this about us, but imagine if that was Liverpool fans throwing beers at a human/ex-pro?



pic.twitter.com/GqF6EMLPLM