Απρόσμενη εξέλιξη και... ανατροπή με Χολέμπας!

Χοσέ Χολέμπας: Κανονικά στη διάθεση του προπονητή του Γουότφορντ, Χάβι Γκράθια, για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας τέθηκε ο διεθνής άσος!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ για την τελευταία αγωνιστική της Premier League και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο μεγάλο ματς του Σαββάτου κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, η Γουότφορντ κατέθεση έφεση ζητώντας να σβηστεί η ποινή και δικαιώθηκε, κάτι που σημαίνει ότι ο Χολέμπας θα παίξει κανονικά στον μεγάλο τελικό του Γουέμπλεϊ!

No need to #ImagineIf anymore, José is available for Wembley pic.twitter.com/1Clgf6nfSa