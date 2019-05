Η απόλυτη αναγνώριση - Στον τελευταίο του αγώνα με τη Ρεάλ γνώρισε την αποθέωση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κέιλορ Νάβας δεν θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο κόσμος του επιφύλασσε ένα συγκινητικό αντίο στο τελευταίο του παιχνίδι με τη Βασίλισσα.

Μπορεί η ομάδα του Ζιντάν να ηττήθηκε από την Μπέτις με 2-0, όμως ο κόσμος δεν ξέχασε και αποχαιρέτησε όπως του άξιζε τον Κοσταρικανό τερματοφύλακα.

Δείτε το βίντεο:

Keylor Navas saying goodbye to the Santiago Bernabéu, thank you for all the joys. Pura Vida! pic.twitter.com/AG9desL5W9