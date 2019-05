Η Μπαρτσελόνα για το νταμπλ και η Βαλένθια για την έκπληξη

246 views 0 shares

Η σεζόν ολοκληρώνεται στην Ισπανία με τον τελικό του κυπέλλου. Η Μπαρτσελόνα, μετά το πρωτάθλημα, θέλει να πάρει και το κύπελλο για να κάνει το νταμπλ. Κατέκτησε το κύπελλο τα τέσσερα τελευταία χρόνια και είναι πολυνίκης του θεσμού με 30 τρόπαια.

Η Βαλένθια τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε το εισιτήριο για το Champions League. Επιστρέφει σε τελικό μετά από 11 χρόνια και κυνηγάει το όγδοο κύπελλο.

Φαβορί στον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας είναι η Μπαρτσελόνα. Την έκπληξη θα επιδιώξει να κάνει η Βαλένθια, η οποία έμεινε αήττητη (1-1,2-2) και στους δύο αγώνες πρωταθλήματος με τη Μπαρτσελόνα.

Ο τελικός του κυπέλλου Ισπανίας Μπαρτσελόνα-Βαλένθια περιλαμβάνεται στα «Ματς του Κουπονιού» του Πάμε Στοίχημα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, στις 22:00, στη Σεβίλλη.

Ο Μέσι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

Ο Πικέ να σκοράρει και η Μπαρτσελόνα να νικήσει.

Ο Γκαμέιρο να σκοράρει και η Βαλένθια να κατακτήσει το κύπελλο στα πέναλτι

Ο Παρέχο να σκοράρει και ακριβές σκορ 1-2.

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Βαλένθια να σκοράρει πρώτη και ισοπαλία και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τελικός κυπέλλου γίνεται και στη Γερμανία. Το Σάββατο (21:00) στο Βερολίνο θα αναμετρηθούν η Λειψία, που τερμάτισε τρίτη στη βαθμολογία και εξασφάλισε το εισιτήριο για το Champions League και η πρωταθλήτρια Μπάγερν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ για τον αγώνα Λειψία-Μπάγερν:

Ο Βέρνερ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Πόουλσεν να σκοράρει και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία.

Ο Λεβαντόφσκι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.

Ο Μίλερ να σκοράρει και η Μπάγερν να κατακτήσει το κύπελλο στα πέναλτι.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

4-6 γκολ και 9-11 κόρνερ στον αγώνα.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΩΝ PLAY OFF ΤΗΣ CHAMPIONSHIP

Μια θέση στην Premier League της νέας περιόδου κρίνεται τη Δευτέρα (17:00), στον τελικό των play off της Championship Ντέρμπι-Άστον Βίλα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Wembley. Για το «ματς των 200.000.000 ευρώ», όπως είναι γνωστό, λόγω των μεγάλων εσόδων που θα έχει η ομάδα που θα εξασφαλίσει την άνοδο, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τα εξής συνδυαστικά στοιχήματα:

Ο Γουίλσον να σκοράρει και η Ντέρμπι να προβιβαστεί.

Over 3,5 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Αμπραχάμ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

2-3 γκολ και 9-11 κόρνερ στον αγώνα.

Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.