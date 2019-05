Λίνγκαρντ και Ράσφορντ: Οι... απόλυτοι γκαφατζήδες, τραυματίστηκαν σε πανηγυρισμό!

Οι δυο φίλοι και συμπαίκτες σε αυτή την τωρινή γενιά των «κόκκινων διαβόλων», έβαλαν τις φανέλες με τις οποίες πριν από μια 20ετία η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σήκωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο «Καμπ Νόου».

Στόχος τους, για λόγους εμπορικής συμφωνίας, ήταν ν' αναβιώσουν το γκολ του Σόλσκιερ στο 93ο λεπτό εκείνου του τελικού με τη Μπάγερν Μονάχου.

Κι όταν το έκαναν – στο... πολύ περίπου – κατάφεραν να χτυπήσουν στον πανηγυρισμό τους!

"Sheringham... SOLSKJAER!!!!!"



Jesse Lingard and Marcus Rashford attempt to recreate one of the most iconic goals in Man Utd history pic.twitter.com/OMUnxxBOEQ