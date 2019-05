Και τυπικά στην κορυφή ο Μέσι: Κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι»!

Κορυφαίος σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για την σεζόν 2018-2019 αναδείχτηκε για άλλη μια φορά ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός "μάγος" της Μπαρτσελόνα σταμάτησε στα 36 γκολ, ενώ δεύτερος έμεινε ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ με 33.

Ο Μέσι κατακτά το βραβείο για 3η συνεχόμενη σεζόν και 6η συνολικά, έχει δύο περισσότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ για φέτος άφησε πίσω του τους Κουαλιαρέλα, Λεβαντόφσκι, Σαλάχ και Ομπαμεγιάνγκ.

