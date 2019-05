Πεντάρα στη Μπάγερν η Γιουνάιτεντ – Έτσι γιόρτασε το τρεμπλ του 1999

Σε ένα κατάμεστο «Ολντ Τράφορντ», οι παλαίμαχοι της Γιουνάιτεντ πήραν μια εύκολη νίκη κόντρα σε αυτούς της Μπάγερν, με τον νυν προπονητή τους, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να... συνεχίζει από εκεί που το είχε αφήσει μια 20ετία νωρίτερα και να ανοίγει το σκορ νωρίς-νωρίς.

Ο Ντουάιτ Γιορκ έκανε το 2-0, το 3-0 έγινε από τον Νίκι Μπατ, το 4-0 από τον Λουίς Σαχά, για να γράψει ο Ντέιβιντ Μπέκαμε το τελικό 5-0.

#Treble99 action shots #MUFC still lead 2-0 with 60 minutes on the clock. pic.twitter.com/mVEcwPB9UL