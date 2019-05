Συγκλονιστικές στιγμές - "Έπεσε" το Ολίμπικο στο "αντίο" του Ντε Ρόσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ντανιέλε Ντε Ρόσι: Ο μεγάλος αρχηγός της Ρόμα έδωσε κόντρα στην Πάρμα το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα που υπηρέτησε από μικρό παιδί.

Ο Ντε Ρόσι έγινε αλλαγή στο 82' και γνώρισε απίστευτη αποθέωση από τους οπαδούς των Ρωμαίων, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα βραβεύτηκε από τον Φραντσέσκο Τότι και έκανε τον γύρο του γηπέδου μαζί με την οικογένειά του, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Δείτε τα βίντεο:

