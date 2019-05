"Τσεκούρι" μέχρι τα γεράματα - Ο Γιάαπ Σταμ δεν κατάλαβε ότι έπαιζε σε φιλικό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο νυν προπονητής και άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων», σαν να είχε δώσει... όρκο να μην αφήσει τίποτα και κανέναν να τον περάσει στην άμυνα, ισοπέδωσε τους παλαίμαχους της βαυαρικής ομάδας, το απόγευμα της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ»!

Δυνατές κόντρες, γερές τοποθετήσεις με το σώμα, τάκλιν, σώματα να «πετούν» από πάνω του...

Κλασσικός, Γιάαπ Σταμ. Άραγε θα τον πλησίασε κανείς να του πει ότι... έπαιζε φιλικό ή θα φοβήθηκε;

Jaap Stam: De Rots van Kampen, The Dutch Destroyer, The Beast en The Bald Slayer. #treble99 #mufc #jaapstam pic.twitter.com/wUt7vvLArs