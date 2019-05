Σοκαριστική στιγμή - Τραυματισμός ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια φιέστας (ΒΙΝΤΕΟ)

Πληγή κάτω από το μάτι αποκόμισε ο Τζακ Γκρίλις, όχι κατά τη διάρκεια του τελικού των πλέι οφς της Άστον Βίλα με τη Ντέρμπι Κάουντ αλλα πάνω στην έκσταση από την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ .

Κατά τη διαδικασία της απονομής μετά το 2-1 της Άστον Βίλα κόντρα στη Ντέρμπι Κάουντι, ο Γκρίλις, ως αρχηγός σήκωσε το τρόπαιο στο «Γουέμπλεϊ» μαζί με τον Τσέστερ και κατά λάθος χτύπησε...

«Μου έδωσε ένα μικρό σπρώξιμο και το κύπελλο χτύπησε στο πρόσωπό μου. Άνοιξε πληγή στο φρύδι μου...» είπε ο αρχηγός της Βίλα!

Jack Grealish has cut his eye open on the Championship play-off final trophy



Report: https://t.co/NrJKXdNYcn pic.twitter.com/oNdcZYuh0J