Θα μας τρελάνει όλους! Αυτός είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει σηκώσει τα πάντα (ΦΩΤΟ)

Τσέλσι: Μετά τη χθεσινή κατάκτηση του Europa League ο Πέδρο έγινε ο μοναδικός παίκτη που καταφέρνει να πανηγυρίσει όλους τους τίτλους.

Pedro is the first man ever to win:



Champions League

Premier League

Europa League

World Cup

Euros



And that is *certainly* not everything. pic.twitter.com/7Tpxr7yghX