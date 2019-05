Τι έκανε ο άνθρωπος... Ασίστ χωρίς να κοιτάει ο Σβάινσταϊγκερ στο 92’! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου έφτιαξε με απίθανο τρόπο το τρίτο γκολ της Chicago Fire απέναντι στη DC United, στην ισοπαλία (3-3), βγάζοντας ασίστ χωρίς να βλέπει!

Δείτε το:

Once per match (roughly), Bastian Schweinsteiger does something that reminds you he’s Bastian Schweinsteiger. He timed it well tonight. #cf97 pic.twitter.com/MYopr9qo6c