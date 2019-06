Αποθέωση για Μέσι από τον κορυφαίο της Λίβερπουλ: "Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο!"

Η Λίβερπουλ κατάφερε χθες και επικράτησε με 2-0 της Τότεναμ, πανηγυρίζοντας ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι αδιαμφισβήτητα ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του Γιούργκεν Κλόπ και παρόλα αυτά θέλησε να σταθεί και να σχολιάσει κάτι για τον Λιονέλ Μέσι.

Οι Κόκκινοι χρειάστηκε να αποκλείσουν την Μπαρτσελόνα για να φτάσουν στον τελικό, όμως όλοι αναγνωρίζουν το μεγαλείο του Αργεντινού.

Έτσι και ο Ολλανδός αμυντικός των Κόκκινων αποθέωσε τον Μέσι λέγοντας:

"Πιστεύω πως ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Δεν το σκέφτομαι όμως. Αν την κερδίσω, θα το δεχτώ, αλλά θεωρώ πως πρέπει να κερδίσει ο Μέσι. Είναι ο κορυφαίος, είτε είναι στον τελικό είτε όχι".

