Συγκινεί η Τότεναμ - Να τι δήλωσε μετά τον χαμένο τελικό: "Τώρα αρχίζουμε..." (ΦΩΤΟ)

Τότεναμ: Οι "πετεινοί" έφτασαν στην πηγή αλλά δεν κατάφεραν να πιουν νερό καθώς ηττήθηκαν από την ανώτερη Λίβερπουλ με 2-0.

Στην πρώτη τους συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τα "σπιρούνια" πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Μέσω twitter ο σύλλογος θέλησε να ευχαριστήσει όσους ήταν εκεί και τους στήριξαν και έστειλε το δικό του μήνυμα:

"Το ταξίδι ήταν εκπληκτικό, οι αναμνήσεις θα μείνουν μαζί μας για μια ζωή. Δεν ήταν η στιγμή μας, αλλά μόλις τώρα αρχίζουμε...

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, ελπίζουμε να σας κάναμε περήφανους.

Είμαστε η Τότεναμ, θα επιστρέψουμε...", έγραψαν χαρακτηριστικά.

Δείτε το ποστ:

The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.



Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.



We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy