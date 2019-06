Συγκλονιστικό σκηνικό: Ο Τρίπιερ πήγε στους οπαδούς να απολογηθεί κι αυτοί τον παρηγόρησαν! (vid)

Η Τότεναμ δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ αφού ηττήθηκε στον τελικό από την Λίβερπουλ και μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τρίπιερ των "Πετεινών" πήγε προς τους οπαδούς της ομάδας του για να απολογηθεί.

Παρόλα αυτά, οι τελευταίοι άρχισαν να τον παρηγορούν, αγκαλιάζοντάς τον, προσφέροντάς μία από τις πιο δυνατές στιγμές του τελικού.

Regardless what you think of his performances in a Tottenham Hotspur right-back Kieran Trippier's performances this season.



He went over to the Spurs fans after the final whistle to thank them for their support.



