Silver alert για οπαδό της Λίβερπουλ – Αγνοείται στη Μαδρίτη

Συναγερμός έχει σημάνει για εξαφάνιση οπαδού της Λίβερπουλ. Πρόκειται για έναν 22χρονο από το Πλίμουθ, ο οποίος ταξίδεψε στη Μαδρίτη με τον πατέρα του για τον τελικό με την Τότεναμ.

Ο Άγγλος εξαφανίστηκε το βράδυ της αναμέτρησης, δεν έχει δώσει σημεία ζωής και η οικογένειά του απηύθυνε έκκληση στην ισπανική αστυνομικά και την αγγλική πρεσβεία για να συνδράμει για την ανεύρεσή του.

Lads please retweet this get him to contact me please @Johnjohano1983 @JamesPearceEcho pic.twitter.com/QgNB6WrHgH