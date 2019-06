Εθνική Κροατίας η Μπαρτσελόνα – Αυτό θυμίζει η νέα φανέλα (ΦΩΤΟ)

Εθνική Κροατίας θυμίζει η νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα. Εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει γνωστό άλλωστε, ότι οι ρίγες καταργούνται στις νέες εμφανίσεις, στις οποίες εισήχθησαν τετραγωνάκια.

Παρά τις αντιδράσεις η ομάδα της Καταλονίας προχώρησε στις αλλαγές στη φανέλα, την οποία ντύθηκαν τα διάσημα αστέρια της και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.

