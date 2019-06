Φωτιά λόγω Σαλάχ – Απίστευτη ατμόσφαιρα σε γήπεδο στην άκρη του κόσμου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα προκλήθηκε σε γήπεδο της Ινδονησίας στο γκολ του Σαλάχ με πέναλτι στον τελικό του Champions League.

Στο Bandung Stadium, χιλιάδες φίλοι των «κόκκινων» άναψαν καπνογόνα για να πανηγυρίσουν το 1-0 και έβαλαν φωτιά! Κάηκε το γήπεδο για χάρη του Αιγύπτιου.

Γιατί η Λίβερπουλ και ο Σαλάχ έχει φίλους και στην άκρη του κόσμου!

Liverpool fans in Indonesia setting Bandung stadium on after @MoSalah scored the opening goal in the Champions League final.



Unbelievable support.



@arieharyana pic.twitter.com/bViPjmJHtH