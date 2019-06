Νέο βίντεο με τον Νεϊμάρ - Τον δείχνει με την κοπέλα που τον κατηγορεί για βιασμό

Ένα νέο βίντεο το οποίο ανατρέπει την υπόθεση βιασμού, με την οποία κατηγορείται ο Νεϊμάρ ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται πως η κοπέλα είναι εκείνη που επιτίθεται στον Βραζιλιάνο για άγνωστο λόγο.

Ο επιθετικός της Παρί φαίνεται όντως να μπαίνει στο δωμάτιο της 26χρονης, όμως ενώ αρχικά ξαπλώνει μαζί του στη συνέχεια αρχίζει να του επιτίθεται. Εκείνος προσπαθεί να αμυνθεί για να προστατέψει τον εαυτό του.

Μάλιστα η κρυφή κάμερα που τα κατέγραψε αυτά δείχνει να έχει τοποθετηθεί από την κοπέλα, κάτι το οποίο δεν γνώριζε ο Νεϊμάρ.

Πάντως η υπόθεση που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, δείχνει να παίρνει τελείως διαφορετική τροπή.

Αφενός το βίντεο εδώ αποδεικνύει πως ο Βραζιλιάνος δεν είχε πρόθεση να κάνει κάτι κακό σ’ εκείνη και χωρίς τη θέληση της και αφετέρου στη χώρα τους έχει διαρρεύσει, πως η 26χρονη χρωστάει 6.152 ευρώ σε καθυστερημένα ενοίκια, έχοντας ακόμα ανοιχτές δύο δικαστικές υποθέσεις για άλλα χρέη.

