Άφωνος ο Βαλμπουενά με την υποδοχή που του επιφύλαξαν - Δείτε τι ανέβασε στα social (BINTEO)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά αποτελεί την μεταγραφική βόμβα του Ολυμπιακού, που τον απέκτησε για τον επόμενο χρόνο έναντι του ποσού των 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο Γάλλος γνώρισε απίστευτη αποθέωση έξω τα γραφεία της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ κατά την υπογραφή του και φαίνεται πως δεν ξεχνάει εκείνες τις στιγμές, ποστάροντας το ακόλουθο βίντεο στο twitter και γράφοντας: «Σκέφτομαι τον τρόπο που με την υποδεχτήκατε την προηγούμενη εβδομάδα».

Thinking about the way you welcomed me in last week #tbt #Olympiacos pic.twitter.com/CouvGTBLGl