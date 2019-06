Μεγάλο πλήγμα για την Εθνική - Τις στοίχισαν αρκετά οι ήττες στο Euro - Δείτε τι συνέβη (ΦΩΤΟ)

Η εθνική Ελλάδας, μετά τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα, «κατρακύλησε» στην 52η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, χάνοντας εννιά θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Στην κορυφή η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη με το Βέλγιο πάντα στην πρώτη θέση και στις επόμενες Γαλλία και Βραζιλία.

#FIFARanking



@BelRedDevils increase lead

@selecaoportugal into the top

@azzurri among notable climbers



https://t.co/LbFoRGD9hj pic.twitter.com/kMaVLhsZYU