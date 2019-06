Εξωπραγματικός Φαν Ντάικ! Έπιασε τα 34,5 χλμ./ώρα στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά φέτος με την Λίβερπουλ και τα ατομικά του στατιστικά δεν μπορούν να συγκριθούν με κανενός άλλου.

Ο Ολλανδός αμυντικός αποτελέσει κλειδί για το Γιούργκεν Κλοπ την φετινή σεζόν και αυτό που πέτυχε είναι πραγματικά ασύλληπτο.

Στον πρώτο ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου και τη νίκη με 3-0 των Μπλαουγκράνα, ο παίκτης της Λίβερπουλ κατάφερε να κλέψει λίγη από τη δόξα του Μέσι.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το γεγονός ότι κατάφερε να πιάσει ταχύτητα 34,5 χλμ./ώρα, στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρήγορα στην περιοχή του Άλισον και να καλύψει χώρο.

Απολαύστε τον:



The sprint where VVD reached 34.5 km/h (highest in the UCL this season) plus Robbo just being Robbo pic.twitter.com/NWouX51htk