Επίσημο: Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους! (ΦΩΤΟ)

Γιουβέντους: Οι Μπιανκονέρι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Σάρι στην τεχνική τους ηγεσία.

​

Ο πρώην τεχνικός της Νάπολι οδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του Europa League, ωστόσο οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν αφού οι φίλοι της Τσέλσι δεν έμειναν ικανοποιημένοι με το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα τους και υπήρξε αρκετή γκρίνια μέσα στη σεζόν.

Η Γιουβέντους έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιο του Σάρι, ενώ η μετακίνησή του 60χρονου προπονητή ανακοίνωθηκε ταυτόχρονα από αμφότερες τις ομάδες.

