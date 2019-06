Αλωνίζει στο χορτάρι ο Σαλάχ – Απίστευτα χιλιόμετρα με Αίγυπτο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τί και αν η σεζόν έχει ολοκληρωθεί με τη Λίβερπουλ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τρέχει σαν σίφουνας και στην Εθνική Αιγύπτου.

Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ έπαιξε σε φιλικό προετοιμασίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του αντιμετώπισε την Γουϊνέα. Ο Σαλάχ μπήκε ως αλλαγή στο 61' αλλά γι'ακόμη μία φορά το παιχνίδι της εθνικής του ομάδας πέρασε από τα πόδια του, πραγματοποιώντας μια από τις γνωστές «επελάσεις» του.

Στο 77' έκανε μια φοβερή κούρσα πέρασε τον τερματοφύλακα δύο φορές κατάφερε να πετύχει το...δοκάρι, δίνοντας ωστόσο στον συμπαίκτη του την απαραίτητη ασίστ για το 2-1.

It's been a long season for Mo Salah, but he's still flying down the wing for Egypt ahead of the African Cup of Nations...#AFCONpic.twitter.com/GDvMncPeaG