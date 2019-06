Άνω-κάτω η Γιουνάιτεντ - Απίστευτο σκηνικό με Σόλσκιερ - Αυτόν περιμένει στην... γωνία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το γύρω του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει τον Τζέσι Λίνγκαρντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις διακοπές του, σ' ένα δωμάτιο άνω κάτω και μάλιστα δείχνει τον φίλο του να… εκτονώνεται σεξουαλικά πάνω σε ένα μαξιλάρι.

Το βίντεο αυτό είδε ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, γεγονός που τον εξόργισε και περιμένει την επιστροφή του παίκτη για να του "τα ψάλει".

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο Νορβηγός ήταν έντονα εκνευρισμένος με τις… αστειότητες του 27χρονου, καθώς θεωρεί πως ένα σύλλογος όπως εκείνος του Μάντσεστερ δεν μπορεί να συνδέεται με τέτοιου είδους περιστατικά.

Rashford and Lingard.

Single handedly wiping the gloss off the once great Manchester United. pic.twitter.com/GEAsrUjloe