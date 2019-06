Ανακοίνωσε αποστολή για την Πολωνία ο Μαρτίνς - Αυτούς άφησε έξω! (ΦΩΤΟ)

Από 27 παίκτες αποτελείται η αποστολή που έβγαλε ο Πέδρο Μαρτίνς για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Πολωνία, από τις 24 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου.

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο "φευγάτος" Νάτχο, αλλά και οι Μάνος, Ιγκόρ Σίλβα. Παράλληλα, στην αποστολή βρίσκονται οι νεαροί Μαρτίνης, Ξενιτίδης, Σουρλής και Στουρνάρας, Τζολάκης.

Η αποστολή της ομάδας μας, η οποία θα ταξιδέψει αύριο για Πολωνία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας!