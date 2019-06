Γυναίκα έκανε ρεκόρ στο ποδόσφαιρο - Έπιασε κορυφή η Αγγλίδα στο ματς που έπεσε ξύλο

Με 18 συμμετοχές σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου ανεξάρτητα από φύλο, η Τζιλ Σκοτ έγινε η κορυφαία στη σχετική λίστα γράφοντας μοναδική ιστορία μετά το παιχνίδι της γυναικείας εθνικής ομάδας της Αγγλίας απέναντι στο Καμερούν όπου... σημειώθηκαν τρομερά «παρατράγουδα».

Τα «τρία λιοντάρια» πέρασαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με το 3-0 απέναντι στις Αφρικανές, με τη Τζιλ Σκοτ να γράφει ιστορία και να γίνεται πλέον η κορυφαία σε επίπεδο συμμετοχών στον σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό στον πλανήτη.

Με 18 εμφανίσεις σε Μουντιάλ, ξεπέρασε τον τεράστιο, Πίτερ Σίλτον στη σχετική λίστα των παρουσιών στη διοργάνωση. Μάλιστα, ο θρυλικός πορτιέρε της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, συνεχάρη τη διεθνή παίκτρια για το επίτευγμά της και έγραψε στα social media: «Θα ήμουν ο πρώτος που θα σου έσφιγγα το χέρι γι' αυτό που κατάφερες».

Η Τζιλ Σκοτ προσφέρει τις υπηρεσίες της στη μεσαία γραμμή της γυναικείας ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι...

Congratulations @JillScottJS8 if I was there I’d be the first to shake your hand ! fantastic game so far for our @England #lionessess https://t.co/WAj8d6ooI8