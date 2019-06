Γάλλος παικταράς με τεράστια καριέρα για τον Ολυμπιακό - "Έχει ήδη κάνει πρόταση"!

Ολυμπιακός: Για τον Σαμίρ Νασρί ενδιαφέρονται οι Ερυθρόλευκοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, ο Σεμπαστιάν Ντενί έγραψε στο Twitter πως οι Πειραιώτες έχουν ήδη καταθέση πρόταση για τον Γάλλο σταρ με θητεία σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ άλλων.

Ο Νασρί αναζητά την επόμενη ομάδα του, αφού κυκλοφορεί ελεύθερος και έχει δώσει χρόνο στον εαυτό του για να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πάντως, το εν λόγω ρεπορτάζ επισημαίνει πως ο Ολυμπιακός έχει πολύ σοβαρό ανταγωνισμό, καθώς ομάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν στον Γάλλο διεθνή συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 4.000.000 ευρώ.

Info : libre de tout contrat, Samir Nasri a reçu une proposition de l'Olympiakos et une des Emirats Arabes Unis et plus précisément du Shabab Al-Ahli Dubai FC qui lui offre un salaire annuel net de 4 M€. Il a décidé de se donner le temps de la réflexion... pic.twitter.com/F5cP7O0DWB