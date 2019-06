Γκολάρα! Τρέλανε κόσμο με φοβερό απευθείας φάουλ ο Σαλάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο ηγέτης της Εθνικής Αιγύπτου εξακολουθεί να "λάμπει" με την παρουσία του στο Copa Africa, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του κόντρα στην Ουγκάντα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ.

Δείτε το γκολ:

Mohamed Salah’s goal for Egypt Vs Uganda in the AFCON.pic.twitter.com/3HyN7bXZSI