Επίσημα στη Νάπολι ο Μανωλάς - Φοβερό βίντεο από Ρόμα για το «αντίο» του!

Στη Νάπολι ανήκει και επίσημα ο Κώστας Μανωλάς, αφού η Ρόμα ανακοίνωσε την μεταγραφή του Έλληνα στόπερ στους Ναπολιτάνους!

Λίγο μετά την οριστική συμφωνία των δύο ομάδων οι "τζιαλορόσι" επισημοποίησαν το deal μέσω ενός τρομερού βίντεο για χάρη του Μανωλά, ο οποίος αγωνίστηκε στη Ρώμη από το 2014.

H μεταγραφή θα κοστίσει 36 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη που έχει κάνει ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ τα 21 εκατ. θα επιστρέψουν στο ταμείο της Νάπολι, για να γίνει "Ρωμαίος" ο Αμαντού Ντιαβαρά.

Όσο για τον Μανωλά, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια πέντε χρόνων, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 3,5 εκατ. ευρώ και με τα μπόνους θα μπορούν να φτάσουν τα 4,5!

Kostas Manolas has completed a move to Napoli.



Ciao Kostas, thank you for your five years of service! pic.twitter.com/YOG7L0Hkke