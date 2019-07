Μεταγραφικό "μπαράζ" του Ολυμπιακού - Ανακοίνωσε κι άλλον παίκτη μετά τον Σιαμπάνη (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Μετά την ανανέωση του Αβραάμ Παπαδόπουλου και την απόκτηση του Μάριου Σιαμπάνη, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ουσεϊνου Μπα.

Ο Αφρικανός στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ουσεϊνού Μπα! / Ousseynou Ba is now a member of the Olympiacos family! #olympiacos #welcome #OusseynouBa #WelcomeOusseynou pic.twitter.com/NQWTrbwU5w