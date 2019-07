Πιο νάρκισσος πεθαίνεις - Ζλάταν παντού και σε κάθε θέση

Είναι πολύ αυτάρεσκος και δεν τον νοιάζει καθόλου τι θα πούνε οι άλλοι για αυτόν. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέλεξε το 4-3-3 για την ομάδα που ήθελε να δημιουργήσει, επιλέγοντας μονάχα τους καλύτερους απ' όλο τον κόσμο.

Ποιοι είναι αυτοί; Μα φυσικά, σύμφωνα με τον νάρκισσο Σουηδό παιχταρά, ο οποίος δεν στερείται χιούμορ, μόνο ο εαυτός του μπορεί να παίξει παντού.

Μόνο για τη θέση του προπονητή έχει αμφιβολίες, αλλά όπως δηλώνει μάλλον θα επέλεγε και πάλι τον εαυτό του.

Δείτε την ανάρτηση:

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc