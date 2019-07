Τον άφησε ελεύθερο η Λίβερπουλ και τα «σκάει» για απίστευτο λόγο!

Ντάνιελ Στάριτζ: Του έκλεψαν τον σκύλο και πληρώνει όσο όσο

Ο Ντάνιελ Στάριτζ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, το γεγονός αυτό όμως δεν συγκλόνισε και τόσο τον Άγγλο επιθετικό όσο ένα συμβάν που συνέβη στις διακοπές του στο Λος Άντζελες.

Το ξημέρωμα της Τρίτης διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του και πέρα από τα αντικείμενα αξίας που του έκλεψαν, πήραν και τον αγαπημένο του σκύλο!

Ο παίκτης δήλωσε σε ανάρτησή του στο twitter, ότι πληρώνει όσο όσο προκειμένου να βρεθεί και να του τον επιστρέψουν.

Wow, someone has broke into Daniel Sturridge's house in LA and taken his dog..



Via: danielsturridge on Instagram pic.twitter.com/B1FreQW1pG