Αυτή είναι με διαφορά η καλύτερη φανέλα της χρονιάς! "Φωτιά και τρόμος" το μήνυμα της (ΦΩΤΟ)

Η Μίλας παρουσίασε την 3η φανέλα της και είναι εντυπωσιακή και η καλύτερη από αυτές που έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Ο ιδρυτή της, Χέρμπερτ Κίλπιν είχε πει πως οι Ροσονέρι θα έπρεπε να φορούν "φανέλα με κόκκινο χρώμα για τη φωτιά και μαύρο, όπως ο τρόμος που προκαλείται στον αντίπαλο".

Έτσι και έγινε λοιπόν! Οι νέες φανέλες πληρούν και τις δυο αυτές προϋποθέσεις.

"Our colours will be red like fire, and black like the fear we will invoke in our opponents"

