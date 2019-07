"Φευγάτος" από την ομάδα του πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - Εκεί συνεχίζει; (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Στο Κατάρ θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Καρίμ Ανσαριφάντ καθώς δεν ήταν ευχαριστημένος από την αγωνιστική αξιοποίηση του στη Νότιγχαμ και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρθηκε από τον δημοσιογράφο της Πολ Τέιλορ, σε ανάρτησή του στο Twitter:

"Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ βρίσκεται στον δρόμο για το Κατάρ ώστε να διαπραγματευτεί την επικείμενη μεταγραφή του. Η ομάδα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αλλά ο παίκτης φαίνεται πως βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου".

Karim Ansarifard is on his way to Qatar to negotiate a potential move. No club specified at this point. But the striker looks to be on his way out of the CG. With Soudani already departed and Murphy available for transfer, suspect a forward will be on the #nffc shopping list.