"Τρελαίνεται" ο Βαλβέρδε - Επίσημα στη Μπαρτσελόνα ο Γκριεζμάν - Δεν θα πιστέψεις τη ρήτρα του!

Μπαρτσελόνα: Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Αντουάν Γκριεζμάν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, βάζοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό... σίριαλ δύο ετών.

Η Μπάρτσα πλήρωσε τη ρήτρα αγοράς του Γάλλου, ύψους 120 εκατ. ευρώ και προκειμένου να μην την... πατήσει όπως η Ατλέτικο, έβαλε στο συμβόλαιο του Γκριεζμάν "αστρονομική" ρήτρα 800 εακτομμυρίων ευρώ!

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, ενώ περιμένει να μάθει τι θα γίνει με την υπόθεση του Νεϊμάρ, ενδεχόμενη επιστροφή του οποίου θα δημιουργήσει μια τρομακτική τετράδα στην επίθεση της Μπαρτσελόνα (Μέσι, Σουάρες, Γκριεζμάν, Νεϊμάρ).

