Άνω κάτω η Γιουνάιτεντ με συνεργάτη του Σόλσκιερ - Φήμες για... ναρκωτικά!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φημολογία για χρήση ναρκω

Μέλος του επιτελείου - όχι αυτού που βρίσκεται στον πάγκο με τον Σόλσκιερ - της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Πέμπτης, στο Περθ της Αυστραλίας, έχοντας ξεσπάσει φημολογία για χρήση υπερβολικής δόσης ναρκωτικών ουσιών!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβεβαίωσαν πως χρειάστηκε ένας υπάλληλος της ομάδας που βρίσκεται με την υπόλοιπη αποστολή επί αυστραλιανού εδάφους, να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «λόγω ασθένειας...». Τι προκάλεσε την άρνηση του Κοσιελνί να ακολουθήσει την αποστολή της Άρσεναλ στις ΗΠΑ; Ωστόσο, σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του Seven News, Αμέλια Μπρουν, λέγεται πως ο υπάλληλος της Γιουνάιτεντ είχε κάνει χρήση υπερβολικής δόσης ναρκωτικών ουσιών!

ΠΗΓΗ: england365.gr

BREAKING: A @ManUtd staff member has been taken to Royal Perth Hospital. The club says "a member of our backroom staff was taken ill overnight and has been sent to hospital by our club doctor for further treatment" @7NewsPerth @7NewsSydney #perthnews #ManchesterUnited