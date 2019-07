Απίθανο αυτό που έκανε στην προπόνηση της Ρεάλ ο Αζάρ - Ακόμα δεν ήρθε και... (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Εντέν Αζάρ κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από την Τσέλσι για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βέλγος σούπερ σταρ είναι αποφασισμένος να πείσει τον προπονητή του αλλά και το επιτελείο της ομάδας ότι αξίζει μια θέση στο βασικό σχήμα και πως θα δώσει το 100% του.

Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη στις προπονήσεις να ζαλίζει του αντιπάλους του, προσφέροντας πλούσιο θέαμα αλλά και πολλές προσδοκίες.

Απολαύστε τον:

Eden Hazard's first week of training with Real Madrid and he's already doing a madness. La Liga defenders aren't ready. pic.twitter.com/8mnZG2S4hZ