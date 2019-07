Τζέιμς Μίλνερ: Μια ασταμάτητη «μηχανή»

Τζέιμς Μίλνερ: Μια καλά δουλεμένη μηχανή στη Λίβερπουλ

Ο Τζέιμς Μίλνερ κέρδισε για τέταρτη σερί χρονιά τα τεστ αντοχής στην προετοιμασία της Λίβερπουλ, στα δυο φιλικά με Τρανμίρ και Μπράντφορντ έχει δείξει τρομερά φορτσάτος και απέδειξε για ακόμα μία φορά πως τα χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη του δεν παίζουν κανένα ρόλο για εκείνον.

Το καλοκαίρι του 2015 ο Μίλνερ καταφθάνει στο Άνφιλντ με ελεύθερη μεταγραφή από την Μάντσεστερ Σίτι. Με τους «πολίτες» κέρδισε δύο πρωταθλήματα και σε ηλικία μόλις 29 ετών πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο. Ακόμα και ίδια η διοίκηση της Σίτι και ο έμπειρος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Τσίκι Μπεγκιριστάιν, πίστεψαν πως ο Μίλνερ δεν είχε κάτι άλλο να δώσει στον σύλλογο.

Με τους «κόκκινους», πλέον, ο Μίλνερ έχει συμπληρώσει 127 εμφανίσεις σημειώνοντας 17 γκολ αλλά το πιο σημαντικό είναι πως έχει έναν μέσο όρο 44 παιχνιδιών ανά σεζόν και το 85% των αγώνων του είναι 90λεπτα.

Επιπλέον, ο 33χρονος μέσος κέρδισε φέτος για τέταρτη σερί σεζόν τα τεστ αντοχής αποδεικνύοντας πως τα χρόνια δεν τον έχουν επηρεάσει.

Three things are certain in life:

Death

Taxes

James Milner winning the lactate test



pic.twitter.com/d5kXgCFXsc