Φοβερό παρασκήνιο με Πούλιτσιτς! – Έκοψε τις διακοπές του για να προπονηθεί (ΒΙΝΤΕΟ)

Τις τελευταίες ημέρες της άδειάς του έκοψε ο Κρίστιαν Πούλιτσιτς προκειμένου να βρεθεί στην προετοιμασία της Τσέλσι.

Ο παίκτης που αποκτήθηκε ως αντί- Αζάρ για τους Λονδρέζους, έφτασε την Τρίτη στην Ιαπωνία και αμέσως σήκωσε μανίκια, συμμετέχοντας στις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Αμερικανός εξτρέμ αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα στον τελικό του Gold Cup και παρά το γεγονός ότι τα πόδια του ήταν... βαριά από τις συνεχόμενες αναμετρήσεις, προτίμησε να πάει από τώρα στην νέα του ομάδα και να πιάσει δουλειά. Ο Φρανκ Λάμπαρντ τον υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες και η δουλειά ξεκίνησε...

Guess who joined us at training... #CFCinJapan pic.twitter.com/sdINp9y009