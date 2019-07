Λυσσασμένος πανηγυρισμός από Ολιβέιρα – Θα τρελαθούν οι ΑΕΚτζήδες! (ΒΙΝΤΕΟ)

ΑΕΚ: Ο Ολιβέιρα προκαλεί τον προπονητή του σε πανηγυρισμό

Στον Νέλσον Ολιβέιρα δεν αρέσει ο πάγκος. Αυτό επιβεβαιώθηκε τον Αύγουστο του 2017 όταν ο προπονητής του στη Νόριτς, Ντάνιελ Φάλκε τον έβαλε αλλαγή σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Φούλαμ και εκείνος έσωσε την ομάδα του από ήττα στο 88' με γκολ που σκόραρε.

Ο Πορτογάλος αντί να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του έτρεξε μπροστά στον προπονητή, έβγαλε τη φανέλα του και έδειξε προκλητικά το όνομά του. Σημειωτέον, ότι ο Ολιβέιρα προερχόταν από μία σεζόν στο Νησί στην οποία βρήκε δίχτυα 15 φορές σε 32 επίσημες εμφανίσεις. Έβγαλε το άχτι του με αυτόν τον πανηγυρισμό.

