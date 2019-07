ΣΟΚ! Προπονητής "κατέρρευσε" εν ώρα αγώνα - Πληροφορίες για καρδιακό επεισόδιο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάρτυρες μιας σοκαριστικής σκηνής έγιναν όσοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι μεταξύ της Ντιναμό Βουκουρεστίου και της Κραϊόβα στη Ρουμανία.

O προπονητής των γηπεδούχων, Έουγκεν Νεάγκοε, έχασε τις αισθήσεις του και "κατέρρευσε" στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, προκαλώντας τρόμο.

Αμέσως έσπευσαν κοντά του το ιατρικό τιμ και των δύο ομάδων και εν συνεχεία ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 51χρονος τεχνικός υπέστη καρδιακό επεισόδιο, δίχως να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B