Με χιούμορ η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για την κλήρωση με Άγιαξ - Επικό tweet! (ΦΩΤΟ)

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια η κληρωτίδα έφερε αντίπαλο του ΠΑΟΚ τον Άγιαξ κι έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά αποφάσισε να αντιμετωπίσει με χιούμορ αυτή την εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η "ασπρόμαυρη" ΠΑΕ έγραψε στο twitter: «Αγαπητό Τσάμπιονς Λιγκ, την επόμενη φορά να κάνετε κλήρωση για τις άλλες ομάδες. Εμάς ορίστε μας απευθείας με τον Άγιαξ».

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdraw pic.twitter.com/365NUyYjHT