Νέα εμφάνιση και "πωρωτικό" μήνυμα του Ολυμπιακού: "Φέτος πάμε για σπουδαία διπλά"! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες παρουσίασαν τη δεύτερη εμφάνισή τους για τη σεζόν 2019-20, η οποία δεν αποκλείεται να κάνει πρεμιέρα στο εκτός έδρας ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τη νέα φανέλα μέσω μηνύματος στα socia media, το οποίο αναφέρει "Φέτος πάμε για σπουδαία «διπλά». Και υπάρχει λόγος!".

Φέτος πάμε για σπουδαία «διπλά». Και υπάρχει λόγος! / This year we will "fly" on away games. And there is a reason for it!