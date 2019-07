Αυτός είναι ο εκλεκτός του Βαλβέρδε για την άμυνα - Έτοιμη να δώσει 27 εκατ. η Μπαρτσελόνα (ΦΩΤΟ)

La Liga: Την περίπτωση του Ζούνιορ Φίρπο εξετάζει η Μπαρτσελόνα, ο οποίος ανήκει στην Ρεάλ Μπέτις.

Έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο "Sky Sports" οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο 22χρονος παίκτης προορίζεται για το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού στη συγκεκριμένη θέση αγωνίζεται μόνο ο Τζόρντι Άλμπα.



