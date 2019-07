Σοκ! Επίθεση με μαχαίρι σε γνωστό ποδοσφαιριστή - Τον έσωσε ο συμπαίκτης του (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Σκηνές τρόμου έζησε στο κέντρο του Λονδίνου ο Μεσούτ Οζίλ καθώς ένας άγνωστος τον πλησίασε και του επιτέθηκε με μαχαίρι, την ώρα που επέβαινε στο αμάξι του.

Ο παίκτης της Άρσεναλ τρομοκρατημένος μπήκε μέσα στο εστιατόρια και κάλεσε την αστυνομία.

Ο συμπαίκτης του Σιντ Κολάσινατς πετάχτηκε από το όχημα και κυνήγησε δράστες, απομακρύνοντας τους από το σημείο.

Δείτε το βίντεο:





Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw