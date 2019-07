Μεγάλη κωλοτούμπα από Ρεάλ - Απίστευτο τι έκαναν στον Μπέιλ - Τι θα κάνει ο Ουαλός;

La Liga: Φρένο στην μεταγραφή του Γκάρεθ Μπέιλ στην Κίνα για λογαριασμό της Τσιάνγκσου Σουνίνγκ έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το BBC.

Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ουαλός παραμένει Μαδριλένος παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ, δεν είναι αποδεκτός από τον Ζιντάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα έπαιρνε 1 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα για τρία χρόνια.



Exclusive: Gareth Bale’s proposed move to China is OFF. As things stand, he will be staying at Real Madrid #RMFC