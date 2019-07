"Πάμε όλοι μαζί για τη νίκη" - Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμα; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Σα μετά τους Καμαρά και Σεμέδο έστειλε το δικό του μήνυμα για τον αυριανό παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας είπε συγκεκριμένα¨

"Προστατεύουμε τον Ολυμπιακό, εμψυχώνουμε την ομάδα και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε μία ακόμη μεγάλη πρόκριση. Πάμε μαζί για τη νίκη!"

Δείτε το βίντεο:

@josesaoficial: Προστατεύουμε τον Ολυμπιακό, εμψυχώνουμε την ομάδα & όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε μία ακόμα πρόκριση! Πάμε όλοι μαζί για τη νίκη!/We protect Olympiacos, we boost our side’s morale and we will be there to celebrate another great qualification! All united for the win! pic.twitter.com/iPcT2rNKL9